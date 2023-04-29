إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي
نشرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الهيئة أنه قد غادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (23 - 28 أبريل 2023)، 1168 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.
وقالت الهيئة "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2217 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 7 مسافرين.
وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.
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