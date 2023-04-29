إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت الهيئة أنه قد غادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (23 - 28 أبريل 2023)، 1168 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.وقالت الهيئة "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2217 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 7 مسافرين.وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.