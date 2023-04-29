بكيرات: الاحتلال يسعى لتغيير الواقع بعزل المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لصالح المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، إن الاحتلال يسعى لتغيير الواقع من خلال عزل المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لصالح المستوطنين المتطرفين.وأكد بكيرات أن الاحتلال يستهدف باب الرحمة لاستكمال حصار المسجد الأقصى بعد السيطرة على باب المغاربة.وأضاف: "المقدسيون لا يعترفون بقرارات محاكم الاحتلال وإجراءات قواته ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى".وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.وقالت مصادر مقدسية إن نحو 50 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل، ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.