إضراب شامل في بيت لحم حداداً على الشهيد الطفل صباح

تشهد محافظة بيت لحم اليوم السبت، إضراباً شاملاً حداداً على روح الشهيد مصطفى عامر صباح من بلدة تقوع الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالأمس.



واستشهد الطفل صباح (16 عاما)، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.



وسيتم تشييع جثمان الشهيد حيث سينطلق الموكب عند الساعة العاشرة صباحا من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ثم الصلاة عليه ومواراته الثرى.



وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، قالت إن الإضراب يشمل المدارس والجامعات وكافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات والمرافق الطبية، حتى الساعة الثالثة عصرا.





رام الله - دنيا الوطن