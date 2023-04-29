إصابة ثلاثة مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف محيط حمص السورية

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مدنيين، ووقعت أضرار مادية جراء قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص السورية، في حين تصدت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش للصواريخ وأسقطت بعضها.ونقلت الوكالة السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري مسؤول أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال محطة وقود واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.