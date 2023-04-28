بيت لحم: إضراب شامل السبت حداداً على روح الشهيد صباح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، عن إضراب في كافة المحافظة، السبت، حداداً على روح الشهيد مصطفى عامر صباح من بلدة تقوع.وأفادت لجنة التنسيق الفصائلي في بيان صدر عنها، بأن الإضراب يشمل المدارس والجامعات وكافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات والمرافق الطبية، حتى الساعة الثالثة عصراً.واستشهد الطفل مصطفى عامر صباح (16 عاماً)، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.وسيتم تشييع جثمان الشهيد، السبت، حيث سينطلق الموكب عند الساعة العاشرة صباحاً من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ثم الصلاة عليه ومواراته الثرى.