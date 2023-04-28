"الإعلام" تدعو المؤسسات الصحافية إلى إسناد أريحا في حصارها وإيصال صوتها للعالم

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الإعلام المؤسسات الصحافية الوطنية والعربية والدولية إلى إسناد أريحا في حصارها، و"إيصال صوتها إلى كل مكان في العالم، ونقل معاناة أهلها وشل الاحتلال لحركتهم في المدينة الضاربة جذورها في التاريخ".وحثت الوزارة، في بيان لها، الخميس، الصحافيين على رصد معاناة المواطنين وخسائر المدينة الناجمة عن هذا العدوان الظالم في كافة الصعد، كما حثت أبناء شعبنا ومؤسساتنا على عدم التسليم بالأمر الواقع، الذي يسعى الاحتلال لفرضه عبر تقطيع أوصال المدينة وعزلها عن محيطها، والتنكيل بأهلها، ومنع الوصول الحر إليها.وقالت إن "حصار الاحتلال الإسرائيلي الظالم على مدينة أريحا يعتبر إمعانا في العدوان المفتوح ضد شعبنا، وجزءاً من استهداف كل ما هو فلسطيني".وأكدت أن "إغلاق الرئة التي تربط المحافظات الشمالية من الوطن بالعالم، يكشف عن عقلية تؤمن بالتطرف، وتتخذ من العقوبات الجماعية بقطع الطرق ومنع التنقل وضرب السياحة والاقتصاد وعرقلة حرية حركة المغادرين والقادمين إلى الوطن، نهجا مدروسا ينتهجه غلاة التطرف والعنصرية".