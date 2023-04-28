عائلة الأسير وليد دقة: مطلبنا الوحيد الإفراج عنه فوراً

رام الله - دنيا الوطنقالت عائلة الأسير وليد دقة، إن زوجته وطفلته تمكنتا من زيارته في مستشفى (برزيلاي) في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الجاري.وذكرت العائلة في بيان، الخميس، أنه "بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين، سمحت سلطات الاحتلال بزيارة الأسير وليد، حيث لا يزال في طور التعافي البطيء من العملية الأخيرة، إذ يعاني من صعوبة في النطق، وهو بحاجة إلى مراقبة طبية حثيثة ورعاية متواصلة على مدار الساعة، نظراً لما أصابه من هزال عام، وفقدان للوزن".وتوجهت عائلة دقة، إلى شعبنا الفلسطيني، على المستويات كافة والمستوى السياسي العربي، والمؤسسات الحقوقية وأنصار قضايا الحرية في العالم، بدعم حملتها لتحقيق مطلبها الوحيد والمتمثل في إطلاق سراح الأسير وليد دقة بالسرعة الممكنة، حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد.وأوضحت أنها بدأت بخطوات مسار قانوني بهذا الاتجاه، لإبطال الحكم الإضافي الجائر بسنتين إضافيتين زيدتا ظلما على محكومية الأسير دقة الفعلية (وهي 37 عاماً)، والتي انتهت بتاريخ 24 آذار/ مارس الماضي.