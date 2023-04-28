فلسطين تشارك في الدورة الـ 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، في الدورة الـ37 لمعرض تونس الدولي للكتاب، الذي افتتحه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.ويتضمن المعرض عديد الكتب المختصة في مواضيع مختلفة، أدبية وثقافية واجتماعية، وسياسية واقتصادية، وعديد المواضيع الجديدة في كل هذه المجالات.وتشارك دولة فلسطين بقاعتي عرض؛ الأولى لسفارة دولة فلسطين متضمنة الكتب والروايات ودوواين شعراء، ومعرضاً للتراث الشعبي الفلسطيني، والقاعة الثانية مشاركة دار الجنيدي للنشر من مدينة القدس.ويشتمل المعرض على عديد الندوات الفكرية والأدبية والثقافية لعديد الكتاب والناشريين حول مواضيع مختلفة، سواء لكتب جديدة أو مشهورة، وتكريم كتاب مشهورين.ومن المقرر أن تقدم دولة فلسطين غدا ندوة فكرية وسياسية وثقافية داخل إحدى قاعات المعرض، يناقش فيها عن الأدب والثقافة الفلسطينية وجديدها.