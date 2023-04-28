الداخلية بغزة: وصول 178 مواطناً وطالباً من السودان عبر معبر رفح

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم إن 178 مواطنًا من الطلاب والعائلات وصلوا من السودان، اليوم الجمعة، بعد فتح معبر رفح استثنائيًا لتسهيل عودتهم، في ظل الأحداث الدائرة هناك.



وأكد البزم في تصريحات صحفية لقناة (الأقصى) المحلية، أن هناك أعداد أخرى من المواطنين ستصل خلال الأيام القادمة.



وأشار إلى أن أطقم هيئة المعابر والحدود وأجهزة وزارة الداخلية عملت على تسهيل وصول العائدين وإجراء كل الترتيبات اللازمة لذلك.



وقال المتحدث باسم الداخلية بغزة: "نجري التواصل اللازم مع الأشقاء في مصر من أجل تسهيل عودة المتبقين من أبناء شعبنا في السودان".





رام الله - دنيا الوطن