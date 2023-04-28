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السودان: البرهان يرفض لقاء حميدتي والاشتباكات تتواصل رغم الهدنة

السودان: البرهان يرفض لقاء حميدتي والاشتباكات تتواصل رغم الهدنة
البرهان وحميدتي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس السيادة، القائد العامة للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه لا يمكن الجلوس مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

جاء ذلك خلال مقابلة للبرهان، مع قناة (الحرة) الأمريكية، الجمعة، في ظل الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع.

وصرح البرهان خلال المقابلة، بأنه "لا يمكن الجلوس مع قائد مليشيا (في إشارة لحميدتي) لأنه يقود تمردا ويجب حسمه"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وتابع: "لا مجال لهذه المليشيا إلا الزوال عبر التفاوض في كيفية استيعابها داخل القوات المسلحة أو قتالها من كافة الشعب السوداني".

وأضاف البرهان: "المتمردون يتخذون المواطنين دروعاً بشرية، ولا توجد قوات للمتمردين خارج الأحياء السكنية إطلاقاً".

وذكر أن "الجيش يمكنه حسم المعركة في وقت قصير جداً، ولكنه يعمل للحفاظ على البنية التحتية وحماية المدنيين وهذا من باب المسؤولية الوطنية".

وأردف رئيس مجلس السيادة أن "الجيش يسيطر على كل السودان عدا بؤر قليلة في دارفور سيتم حسمها قريباً"، لافتاً إلى أن "محاولات ربط الجيش وقيادته بالنظام السابق أضحت ممجوجة لا تفوت على فطنة الشعب".

وتتواصل الاشتباكات، الجمعة، في الخرطوم وفي إقليم دارفور بغرب السودان، رغم الإعلان عن تمديد الهدنة في النزاع الذي أودى بحياة مئات الأشخاص.

وبحسب إحصاء وزارة الصحة السودانية، أسفرت المعارك عن مقتل 512 شخصًا وجرح 4193 آخرين.

وأجرت عدة جهات خلال الساعات القليلة الماضية، اتصالات هاتفية، مع رئيس مجلس السيادة، القائد العامة للقوات المسلحة في السودان، عبد الفتاح البرهان، في إطار المساعي العربية والدولية لحل الأزمة في البلاد.

ويشهد السودان منذ عدة أيام اشتباكات ومعارك مسلحة عنيفة بين قوات الجيش التي يقودها البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حمدتي"، أسفرت عن مقتل المئات وإصابات الآلاف بينهم عدد كبير من المدنيين.

وجاءت الاتصالات المكثفة، من الآلية الرباعية (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد)، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأكد الجميع الوقوف إلى جانب السودان في حل قضاياه وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما أعلن (حميدتي) أنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وقال في تغريدة على (تويتر)، إنه ناقش مع أحمد خلال الاتصال "الأوضاع الراهنة في السودان والموضوعات المتعلقة بالأزمة".

وأضاف: "رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أهمية إيجاد حل للأزمة من أجل استقرار السودان والمنطقة، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مبديا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف".

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