حمد: مصلى باب الرحمة حق مقدس وشعبنا سيلبي نداء الدفاع عنه

رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة السياسية سمر حمد إن مصلى باب الرحمة مقدس، وهو حق للشعب الفلسطيني والخط الأحمر الذي كلما مس به الاحتلال لبى صوته كل أبناء شعبنا في كل الجبهات والجهات.وأضافت، في تصريح صحفي، أن "تواصل الاعتداءات على مقدسات الشعب الفلسطيني كفيل بتفجير المنطقة وأن يجعل أيام الاحتلال سوداء لا أمن ولا أمان فيها، وأن يكون الشرارة التي تجعل الكل الفلسطيني يتجيش حتى يدافع عن مقدساته وثوابته".وأكدت على أن العمليات الأخيرة في الضفة والقدس تأتي في سياق الرد الطبيعي للشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال.وتابعت: "طالما استمرت جرائم الاحتلال ومستوطنيه ارتفعت وتيرة العمليات الفلسطينية رداً على العدوان".