دولي

انتحار ثلاثة جنود إسرائيليين خلال شهر أبريل.. ورئيس الأركان يُصدر تعليمات

انتحار ثلاثة جنود إسرائيليين خلال شهر أبريل.. ورئيس الأركان يُصدر تعليمات
جنود الاحتلال الإسرائيلي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، الجمعة، عن انتحار ثلاثة جنود خلال شهر نيسان/ أبريل 2023، من بينهم اثنان انتحرا خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن مجندة انتحرت الخميس، في حين انتحر جندي مطلع الأسبوع الجاري؛ لأسباب غير معروفة، وكان جندي قد انتحر في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أصدر تعليمات باستثمار المزيد من الموارد وإعداد الخطط للحد من حوادث الانتحار في صفوف الجيش، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي عادة ما يتجنب نشر المعطيات التي تتعلق بعدد الجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال تأدية الخدمة العسكرية.

وذكرت أن مسؤولين في الجيش، يعتبرون أن نشر مثل هذه المعطيات من شأنها أن تشجع جنود على الإقدام على الانتحار إذا ما رصدوا تصاعد عمليات الانتحار في صفوف الجيش.

وكان هاليفي قد تطرق لـ"ضحايا الانتحار" في صفوف الجيش الإسرائيلي، وذلك لأول مرة يتم فيها ذكر المنتحرين في صفوف الجيش رسمياً، خلال كلمة له في مراسم "إحياء ذكرى قتلى حروب إسرائيل".

وخلال عام 2022، أقدم 14 جندياً إسرائيلياً على الانتحار، خلال تأدية الخدمة العسكرية، في حصيلة هي الأعلى منذ خمس سنوات، بحسب ما أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وخلال العام 2021 أقدم 11 جندياً إسرائيلياً على الانتحار، فيما سجلت النسبة الأعلى في حالات الانتحار بصفوف الجيش الإسرائيلي عام 2011، الذي انتحر خلاله 21 جندياً.

ويستدل من المعطيات، أن الغالبية العظمى من حالات الانتحار تعود للجنود من الذكور، حيث لا يتركون خلفهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على الانتحار.

ولم يتوصل الجيش الإسرائيلي إلى نتيجة واضحة تفسر زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود والذكور على وجه الخصوص، وفق موقع (عرب48).

وصدرت تعليمات للضباط في الجيش بالحرص على "زيادة اليقظة والاهتمام الازم" لمنع زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود.

وأصدر رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، خلال العام الماضي، تعليمات بفتح خط ساخن للجنود الذين يعانون من مشاكل نفسية.

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