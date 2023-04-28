شؤون فلسطينية

راصد جوي يتحدث عن فرص سقوط الأمطار في فلسطين غداً السبت

راصد جوي يتحدث عن فرص سقوط الأمطار في فلسطين غداً السبت
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء اليوم الجمعة، عن فرص سقوط الأمطار في فلسطين غداً السبت.

وقال العلامي على صفحته عبر موقع (فيسبوك): "انخفاض آخر على الحرارة غداً، والطقس يميل للبرودة أكثر، وأمطار مُتوقعة بشكل رئيسي في شمال البلاد المُحتلة وشمال الضفة وأجزاء من وسطها".

وتابع العلامي، أن "فرص سقوط الأمطار أقل/متواضعة ومحدودة بالنسبة لجنوب الضفة والقطاع".

ويكون طقس فلسطين هذه الليلة، بحسب ما توقعت دائرة الأرصاد الجوية، غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت يكون طقس فلسطين كتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأحد يكون طقس فلسطين غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله امطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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