شؤون فلسطينية

الكيلة: مرض السكري هو المسبب الرابع للوفاة في العالم وعلى مستوى فلسطين

الكيلة: مرض السكري هو المسبب الرابع للوفاة في العالم وعلى مستوى فلسطين
وزيرة الصحة د. مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، إن مرض السكري هو المسبب الرابع للوفاة في العالم وعلى مستوى فلسطين.

وأضافت الكيلة، في كلمة لها خلال فعاليات اليوم العلمي لمناقشة آخر المستجدات حول مرض السكري، الذي نظمه المعهد الفلسطيني لأمراض السكري، أن "آخر مسح متدرج للأمراض غير السارية والذي تم إنجازه في العام 2022، أشار إلى أن نسبة الإصابة بمرض السكري للفئة العمرية 40-69 عاماً في فلسطين بلغت 20.8% من إجمالي الأفراد، 22.3% في الضفة الغربية و18.3% في قطاع غزة".

فيما تبلغ نسبة انتشاره بين الإناث أعلى من الرجال، حيث أظهر المسح أن نسبة الإصابة بمرض السكري بين الإناث للفئة العمرية 40-69 عاماً في فلسطين حوالي 24.3% وللذكور كانت 17.3%، ومرض السكري يسبب ما يقارب من 10.6% من مسببات الوفاة في فلسطين، حسب تقرير وزارة الصحة للعام 2021.

وتابعت الكيلة: "يشكل مرض السكري عبئاً ثقيلاً على كاهل الدولة والمجتمع، ويتطلب رعايةً وعنايةً تبدأ منذ لحظة الإصابة وتستمر مدى الحياة، ومثل هذا النوع من الرعاية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدم للمريض إلا من خلال الشراكة الفعالة بين كافة مقدمي الخدمات الصحية والمؤسسات الوطنية والدولية".

وأكدت أن وزارة الصحة تبذل "كل جهد ممكن من أجل تطوير بمستوى خدماتنا إلى المعايير العالمية، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، الذين نعمل معهم يداً بيد من أجل تقديم الرعاية الطبية التي تليق بأبناء شعبنا الصامد".

وأشارت الكيلة إلى أن "وزارة الصحة تقدم من خلال 495 عيادة ثابتة ومتنقلة بالإضافة الى خمس مراكز تخصصية لمرضى السكري، الخدمات الوقائية والعلاجية لمرض السكري ومضاعفاته، بالإضافة إلى التقصي عن مختلف الأمراض غير السارية، بما فيها مرض السكري، لكل المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، والتقصي المبكرعن إعتلال الشبكية والقدم السكرية وعلاجها للوقاية من بتر القدم".

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