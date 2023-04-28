دولي

وزير الخارجية الإيراني: المنطقة دخلت مرحلة جديدة ستؤدي إلى عزلة وانهيار إسرائيل

وزير الخارجية الإيراني: المنطقة دخلت مرحلة جديدة ستؤدي إلى عزلة وانهيار إسرائيل
وزير الخارجية الإيراني خلال قيامه بجولة على الحدود اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إنّ المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون الجماعي.

وأضاف عبد اللهيان خلال زيارة لبلدة مارون الراس اللبنانية، أن  "التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى عزلة وانهيار إسرائيل"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وبدأ الوزير الإيراني الأربعاء زيارة إلى لبنان تستمر ثلاثة أيام، والتقى اليوم الجمعة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، حيث بحثا آخر التطورات في المنطقة.

وأوضح بيان صادر عن حزب الله أن نصر الله وعبد اللهيان تناولا ‏التطورات في لبنان وفلسطين، والاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته ‏على دول الإقليم.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الإيراني إنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة المملكة وإنه سيقوم بتلبيتها.

وأشار في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى أنه وجه دعوة رسمية لنظيره السعودي لزيارة طهران، وأن الوزير السعودي رحب بالدعوة وأكد أنه سيقوم بتلبيتها.

وأكد عبد اللهيان أن التطورات الأخيرة بين طهران والرياض تفتح بابا للمناخات الإيجابية على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن إعادة فتح السفارتين في السعودية وإيران ستتم في الأيام القليلة المقبلة.

ولم يذكر عبد اللهيان موعداً محدداً لإعادة فتح سفارتي البلدين، اللذين اتفقا في آذار/ مارس الماضي على استئناف العلاقات.

وفي العاشر من آذار/ مارس الماضي صدر بيان مشترك بين إيران والسعودية والصين، أعلنت فيه طهران والرياض الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وينهي الاتفاق، الذي توسطت فيه الصين، قطيعة دبلوماسية استمرت نحو سبع سنوات بين السعودية وإيران.

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