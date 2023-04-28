اندلاع مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل واعتقال شاب من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، واجتاز جنود الاحتلال المدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، واطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، ولم يبلغ عن إصابات.في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، شاباً من منطقة "خلايل اللوز" جنوب شرق بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزل الصحفي أسامة العيسة، قبل أن تداهمه وتعتقل نجله باسل.