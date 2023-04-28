فصائل فلسطينية تُعقّب على استشهاد الفتى صباح في بيت لحم





وأضافت الحركة في بيان صحفي: "نشدّ على أيدي أبطالنا في القدس والضفة الثائرين في جمعة باب الرحمة، الذين أشعلوا عشرات نقاط المواجهة غضباً ورفضاً للاحتلال ولسياساته التهويدية الاستيطانية".



من جانبها، نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير الشعب الفلسطيني، الشهيد مصطفى صباح.



وقالت الجهاد في بيان صحفي: "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في بيت لحم الصمود، لنؤكد أن هذه الجرائم لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق الحرية، وإن مقاومتنا ستبقى الدرع الحامي والمنتقم لهذه الدماء الطاهرة حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات".



كما نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني "الشهيد الفتى مصطفى صباح الذي أعدم بدم بارد برصاص جيش الاحتلال".



وأكدت الجبهة أن "تلك الجريمة وسواها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وقدسه لن تمر مرور الكرام وسيدفع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه".





رام الله - دنيا الوطنعقّبت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، على استشهاد الفتى مصطفى صباح (15 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم.بدورها، نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) الشهيد الفتى مصطفى صباح، مؤكدة "أن جرائم الاحتلال واستهدافه لأبناء شعبنا وأطفالنا سيكون وبالاً عليه وعلى مستوطنيه".