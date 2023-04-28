إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت على المدخل الشمالي للبلدة، عقب الإعلان عن استشهاد الطفل مصطفى صباح (16 عاما)، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال انتشروا بأعداد كبيرة على مدخلي البلدة الغربي والشمالي ووسطها.