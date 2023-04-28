حمادة: الفلسطينيون لن يتركوا المسجد الأقصى وحيداً ولن يترددوا بالدفاع عنه

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن الفلسطيني أخذ على نفسه ألا يترك المسجد الأقصى وحيداً والمرابطون لن يترددوا في الدفاع والحفاظ عليه.وأكد حمادة أن اقتحام مصلى باب الرحمة هو اقتحام للمسجد الأقصى والعدوان عليه هو عدوان على الأقصى بشكل متعمد ومباشر.وحمل الاحتلال مسؤولية استمرار عدوانه على مصلى باب الرحمة، مؤكداً أن "شعبنا الفلسطيني لن يسلم الأقصى للعدو الصهيوني ولم يسمح له بالاستمرار في التغول، وسيواصل دفع الأثمان جراء هذا العدوان".وأضاف: "نجدد الدعوة لأهلنا في القدس والداخل المحتل بأن يحافظوا على احتشادهم ورباطهم وتواجدهم في ساحات الأقصى لأن ذلك سيحبط ما ينوي الاحتلال القيام به".وأدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى اليوم الجمعة، في وقت أعاقت فيه قوات الاحتلال دخول المواطنين إلى المسجد المبارك.