شؤون فلسطينية

هنية يتلقى دعوة رسمية من وزير خارجية إيران لزيارة طهران

هنية يتلقى دعوة رسمية من وزير خارجية إيران لزيارة طهران
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، وبحثا خلال الاتصال التطورات السياسية والميدانية.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك، وأشاد الوزير الإيراني بصمود الشعب الفلسطيني، معبراً عن "اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية التي تؤلم الاحتلال وتقض مضاجعه".

وأكد عبد اللهيان على "محورية قضية القدس ومتابعة الجمهورية الإسلامية لما يجري فيها من اعتداءات وممارسات صهيونية"، بحسب موقع حركة (حماس) الإلكتروني.

ووجه عبد اللهيان خلال الاتصال دعوة لرئيس الحركة لزيارة طهران والالتقاء بالقيادة الإيرانية لبحث المزيد من التفاصيل والتطورات الجارية.

من جانبه عبر هنية عن شكره وتقديره للاتصال، مؤكداً قبوله الدعوة وعزمه التوجه إلى طهران قريباً. 

واستعرض هنية ما يقوم به الاحتلال من جرائم في الضفة والقدس وحصار غزة ودور المقاومة في صد العدوان وقدرتها على فرض معادلاتها الميدانية لما يخدم مصلحة شعبها وقضيتها.

كما أشاد بالفعاليات التي شهدها يوم القدس، مرحباً بالمواقف التي أعلنت خلاله دعماً وتأييداً لشعبنا ومقاومته بما يؤكد أن القدس تشكل عنصر إجماع للأمة وبوصلة الأحرار في العالم.

أخبار ذات صلة

بالصور.. بدء وصول المواطنين والطلاب العائدين من السودان إلى غزة عبر معبر رفح

بالصور.. بدء وصول المواطنين والطلاب العائدين من السودان إلى غزة عبر معبر رفح

حمادة: الفلسطينيون لن يتركوا المسجد الأقصى وحيداً ولن يترددوا بالدفاع عنه

حمادة: الفلسطينيون لن يتركوا المسجد الأقصى وحيداً ولن يترددوا بالدفاع عنه

هنية يتلقى دعوة رسمية من وزير خارجية إيران لزيارة طهران

هنية يتلقى دعوة رسمية من وزير خارجية إيران لزيارة طهران

الاحتلال يُقرر هدم منزل عائلة أسير في نابلس

الاحتلال يُقرر هدم منزل عائلة أسير في نابلس

وفاة مواطن متأثراً بجراحه جراء حادث دهس شمال رام الله

وفاة مواطن متأثراً بجراحه جراء حادث دهس شمال رام الله

فتح تنعى الدكتور يوسف جبران

فتح تنعى الدكتور يوسف جبران

شهيد برصاص الاحتلال جنوب شرق بيت لحم

شهيد برصاص الاحتلال جنوب شرق بيت لحم

نحو 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

نحو 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح تنعى الدكتور يوسف جبران

فتح تنعى الدكتور يوسف جبران

مستوطنون يعتدون على ثلاثة أشقاء ويحطمون مركبتهم شرق رام الله

مستوطنون يعتدون على ثلاثة أشقاء ويحطمون مركبتهم شرق رام الله

إصابة مصور صحفي برصاص الاحتلال &quot;المطاطي&quot; شرق قلقيلية

إصابة مصور صحفي برصاص الاحتلال "المطاطي" شرق قلقيلية

سفارة فلسطين بمصر: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى غزة

سفارة فلسطين بمصر: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى غزة

الاحتلال يواصل إغلاق وحصار مداخل مدينة أريحا للأسبوع الثاني

الاحتلال يواصل إغلاق وحصار مداخل مدينة أريحا للأسبوع الثاني

البرغوثي يرحب بقرار مدينة أوسلو مقاطعة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية

البرغوثي يرحب بقرار مدينة أوسلو مقاطعة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية

لليوم الـ 83 على التوالي.. الأسير عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

لليوم الـ 83 على التوالي.. الأسير عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

الشرطة تلقي القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس

الشرطة تلقي القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس

منوعات

شاهد: هالة صدقي ومي كساب تحتفلان بنجاح جعفر العمدة على طريقتهم الخاصة

شاهد: هالة صدقي ومي كساب تحتفلان بنجاح جعفر العمدة على طريقتهم الخاصة

الفنانة زينة توجه رسالة دعم إلى شيرين عبدالوهاب

الفنانة زينة توجه رسالة دعم إلى شيرين عبدالوهاب

محمد رمضان يوجّه رسالة للجمهور برفقة عائلته

محمد رمضان يوجّه رسالة للجمهور برفقة عائلته

إليسا تعلن رسمياً عدم إتمام عقدها مع شركة روتانا

إليسا تعلن رسمياً عدم إتمام عقدها مع شركة روتانا

صور.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بإطلالة جذابة

صور.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بإطلالة جذابة

جينيفر لوبيز تثير الجدل بعد ظهورها بالحجاب

جينيفر لوبيز تثير الجدل بعد ظهورها بالحجاب

طالع: تفاصيل حفل أنغام في الإمارات وأسعار التذاكر

طالع: تفاصيل حفل أنغام في الإمارات وأسعار التذاكر

أول رد رسمي مصري على أزمة فيلم &quot;الملكة كليوباترا&quot;

أول رد رسمي مصري على أزمة فيلم "الملكة كليوباترا"

ديمة بياعة توضح تجربة ابنها من تيم حسن مع مرض لا علاج له

ديمة بياعة توضح تجربة ابنها من تيم حسن مع مرض لا علاج له

جدل حول حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب بعد ظهروها الأخير

جدل حول حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب بعد ظهروها الأخير

عربي

المغرب: إيقاف نائب ووزير سابق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد

المغرب: إيقاف نائب ووزير سابق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد

صحيفة: الرئيس الإيراني يصل دمشق الأربعاء في زيارة &quot;غير تقليدية&quot;

صحيفة: الرئيس الإيراني يصل دمشق الأربعاء في زيارة "غير تقليدية"

اتصالات مكثفة مع البرهان لإنهاء الأزمة في السودان

اتصالات مكثفة مع البرهان لإنهاء الأزمة في السودان

مدتها 72 ساعة.. الجيش والدعم السريع يوافقان على هدنة جديدة في السودان

مدتها 72 ساعة.. الجيش والدعم السريع يوافقان على هدنة جديدة في السودان