هنية يتلقى دعوة رسمية من وزير خارجية إيران لزيارة طهران

رام الله - دنيا الوطنتلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، وبحثا خلال الاتصال التطورات السياسية والميدانية.وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك، وأشاد الوزير الإيراني بصمود الشعب الفلسطيني، معبراً عن "اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية التي تؤلم الاحتلال وتقض مضاجعه".وأكد عبد اللهيان على "محورية قضية القدس ومتابعة الجمهورية الإسلامية لما يجري فيها من اعتداءات وممارسات صهيونية"، بحسب موقع حركة (حماس) الإلكتروني.ووجه عبد اللهيان خلال الاتصال دعوة لرئيس الحركة لزيارة طهران والالتقاء بالقيادة الإيرانية لبحث المزيد من التفاصيل والتطورات الجارية.من جانبه عبر هنية عن شكره وتقديره للاتصال، مؤكداً قبوله الدعوة وعزمه التوجه إلى طهران قريباً.واستعرض هنية ما يقوم به الاحتلال من جرائم في الضفة والقدس وحصار غزة ودور المقاومة في صد العدوان وقدرتها على فرض معادلاتها الميدانية لما يخدم مصلحة شعبها وقضيتها.كما أشاد بالفعاليات التي شهدها يوم القدس، مرحباً بالمواقف التي أعلنت خلاله دعماً وتأييداً لشعبنا ومقاومته بما يؤكد أن القدس تشكل عنصر إجماع للأمة وبوصلة الأحرار في العالم.