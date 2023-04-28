مصرع 11 شخصاً بحادث انقلاب مركب في إندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنلقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، في غرب إندونيسيا إثر انقلاب زورق ركاب كان ينقل العشرات.وقال المسؤول في هيئة الانقاذ المحلية كوكو ويدودو في بيان إن، "عمال الإغاثة أنقذوا 62 شخصاً وعثروا على الجثث وغالبيتها عائدة إلى نساء وأطفال بعد الحادث الذي وقع قبالة شواطئ مقاطعة ريوا في غرب البلاد".وأضاف: "كان في المركب 74 شخصاً وقد نجا 62 من الحادث وقضى 11 والبحث لا يزال جارياً عن شخص أخير".وكان الزورق السريع متجها إلى تانجونغ بيناناغ في جزر ريوا عندما انقلب بعيد إبحاره من ميناء تمبيلاهان الواقع على مسافة 198 كيلومترا في مقاطعة مجاورة.وأكد المسؤول في هيئة الإنقاذ فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، مشيراً إلى أن عدد المفقودين قد يرتفع لعدم معرفة العدد المحدد للركاب على متن الزورق.وتشهد إندونيسيا وهي أرخبيل يضم حوالي 17 ألف جزيرة حوادث بحرية بانتظام، ففي العام 2018، قضى أكثر من 150 شخصا عندما غرقت عبّارة في إحدى أعمق البحيرات العالم، على جزيرة سومطرة.