الاحتلال يُقرر هدم منزل عائلة أسير في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نيته هدم منزل أسير من مدينة نابلس بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار بالمدينة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ويتهم جيش الاحتلال الأسير كمال جوري بتنفيذ عملية "شافي شومرون"، والتي أسفرت عن مقتل أحد جنوده في شهر تشرين الأول الماضي بنابلس.وكان الاحتلال قد قرر في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الجاري تدمير منزل الأسير أسامة الطويل بزعم مشاركته في العملية.واعتقلت قوات الاحتلال كلاً من أسامة الطويل (22 عاماً) وكمال جوري (22 عاماً) في شهر شباط/ فبراير الماضي، بعد اقتحام واسع لمدينة نابلس.وادَّعت قوات الاحتلال أن الشابَّين هما منفذا عملية مستوطنة "شافي شمرون" قرب قرية دير شرف غرب مدينة نابلس، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل الجندي الإسرائيلي عيد باروخ.