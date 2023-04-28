وفاة مواطن متأثراً بجراحه جراء حادث دهس شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنتوفي مواطن، اليوم الجمعة، جراء حادث دهس تعرض له في رام الله، قبل عدة أيام، من قبل شخص على إثر خلاف عائلي.وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، إنه "قبل أيام تعرض مواطن يبلغ من العمر 61 عاماً من قرية دير السودان شمال مدينة رام الله، لعملية دهس أثناء شجار عائلي في القرية، ونقل على إثرها إلى مستشفى الإستشاري في المدينة لتلقي العلاج وفي صباح اليوم أعلن الأطباء عن وفاته".وأشار ارزيقات إلى أنه تم تحريك قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى القرية لحفظ الأمن والسلم الأهلي فيها، مؤكداً أنه تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات أصولاً.