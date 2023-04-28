مستوطنون يعتدون على ثلاثة أشقاء ويحطمون مركبتهم شرق رام الله





وأضاف أن شقيقيه محمد وعبد العزيز هرعا للمكان لإسعافه، إلا أن المستوطنين اعتدوا عليهما أيضا، ما أدى لإصابة محمد برضوض في يده، وعبد العزيز في بطنه، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار حامد الى أن المستوطنين قاموا بتحطيم زجاج مركبة الأشقاء الثلاثة، قبل أن ينسحبوا من المكان.



رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على ثلاثة أشقاء من بلدة سلواد، وحطموا مركبتهم، أثناء تواجدهم في بلدة دير جرير شرق رام الله.وأفاد رئيس بلدية سلواد رائد حامد، بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن يوسف أحمد عياد، أثناء عمله كمساح في أراضي تابعة لدير جرير، ما أدى لإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده، قبل أن يسرقوا منه جهاز مساحة تقدر قيمته بـ40 ألف شيكل.