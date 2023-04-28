إصابة مصور صحفي برصاص الاحتلال "المطاطي" شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طاقم تلفزيون فلسطين، أثناء تغطيته عدوان جنود الاحتلال والمستوطنين على أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى لإصابة الزميل المصور محمد عناية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وذكرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، في بيان لها، أن قوات الاحتلال عمدت إلى تحطيم معدات الطاقم، خاصة الكاميرات، في إطار سياستها الممنهجة بملاحقة طواقم الإعلام الرسمي في الميدان، ومحاولاتها المستمرة حجب الصورة والصوت الفلسطيني الذي يعمل الإعلاميون على مدار الساعة لإيصاله إلى العالم.