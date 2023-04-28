سفارة فلسطين بمصر: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى غزة





وأكد اللوح تعاون الأجهزة المصرية عبر توفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات التي رافقهم بها مندوبو السفارة من المعبر السوداني المصري وصولا إلى معبر رفح البري.



ووجه اللوح الشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية والأجهزة السيادية كافة، لحرصها على تأمين خروج العائدين الفلسطينيين وتذليل كافة العقبات حتى عودتهم بسلام إلى أهلهم وذويهم، كما شكر الجيش المصري العظيم الذي أمّن الحافلات التي أقلّت أبناء شعبنا حتى معبر رفح البري.



وأكد استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين بالسودان الشقيقة لاستقبال الدفعة الثانية من أبناء شعبنا القادمين من السودان إلى وجهاتهم.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ، صباح اليوم الجمعة، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا والقادمين من السودان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بمرافقة مندوبي السفارة والذين بذلوا كافة الجهود لتذليل كافة العقبات ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري.وأكد سفير دولة فلسطين في مصر، دياب اللوح أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين، واللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات الإجلاء والمشكّلة من الأجهزة الأمنية والسيادية الفلسطينية، قامت سفارة دولة فلسطين بمصر بإجراء اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية.