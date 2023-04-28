شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل إغلاق وحصار مداخل مدينة أريحا للأسبوع الثاني

الاحتلال يواصل إغلاق وحصار مداخل مدينة أريحا للأسبوع الثاني
جيش الاحتلال في عقبة جبر جنوب أريحا
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق وحصار مداخل مدينة أريحا، لليوم السابع على التوالي، وسط اقتحام لمخيم عقبة جبر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية على المداخل الرئيسية والفرعية للمدينة ومخيميها، وتدقق في بطاقات المواطنين، وتحتجز المركبات العمومية والخاصة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مخيم عقبة جبر في الجهة الجنوبية من المدينة، وداهمت أحد منازل المواطنين، واندلعت على إثرها مواجهات.

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