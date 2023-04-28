أهالي الخليل يحيون الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأحيا مئات المصلين اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، ضمن حشود الفجر العظيم التي خرجت للتأكيد على حماية المسجد من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.وأدى المصلون صلاة الفجر خلف الشيخ معتز أبو سنينة، فيما شهدت باحات المسجد عقب الصلاة فعاليات مختلفة قدّمت خلالها الضيافة والمشروبات الساخنة للمصلين.وأكدت الجموع على إسلامية المسجد الإبراهيمي، مجددين رفضهم لإغلاقه المتكرر في وجه المصلين، ومنع رفع الأذان فيه عشرات المرات.