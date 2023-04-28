الصين تؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب السلام بشأن الأزمة الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنأكدت الصين التزامها بالوقوف إلى جانب السلام بشأن الأزمة الأوكرانية مرة أخرى.خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، قال الرئيس الصيني، تي جين بنج يوم الأربعاء إن الحوار والمفاوضات هما "المخرج الوحيد القابل للتطبيق" للأزمة الأوكرانية، وأنه لا أحد يفوز في حرب نووية.وقال الرئيس الصيني: إن الصين سترسل ممثلًا خاصًا للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لزيارة أوكرانيا ودول أخرى لإجراء اتصالات متعمقة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة.وخلال المكالمة، أكد الرئيس الصيني أنه فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فإن الموقف الأساسي للصين هو تسهيل المحادثات من أجل السلام.وقال إن الصين لم تخلق الأزمة، كما أنها ليست طرفًا فيها.وأضاف "كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي ودولة كبرى مسؤولة، فإن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تضيف نفطًا إلى النار، ناهيك عن استغلال الوضع لتحقيق مكاسب ذاتية".أصدرت الصين ورقة من 12 نقطة توضح موقفها من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية في 24 شباط/فبراير 2023، الذكرى السنوية الأولى لبدء الصراع الروسي الأوكراني.وفي يوم الأربعاء، قال الرئيس الصيني: إنه فيما يتعلق بالقضية النووية، يجب على جميع الأطراف المعنية التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس، والتصرف حقًا لصالح مستقبلهم ومستقبل البشرية، وإدارة الأزمة بشكل مشترك.