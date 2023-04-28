البرغوثي يرحب بقرار مدينة أوسلو مقاطعة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية





واعتبر البرغوثي ذلك القرار إنجازاً جديدا لحركة مقاطعة نظام الاحتلال "أبرتهايد" الإسرائيلي يؤكد احترام القوانين الدولية المناهضة للاحتلال والتمييز العنصري.



وأكد البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ممارسات الحكومة الفاشية الإسرائيلية كشفت وعرت بصورة غير مسبوقة الطابع العنصري لمنظومة الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلية و أكد وجود تحولات إيجابية على الصعيد الشعبي في معظم دول العالم لصالح القضية الفلسطينية في ما يمثل ضغطا متصاعدا على الحكومات والبرلمانات والمجالس البلدية لفرض العقوبات على نظام الاحتلال "أبرتهايد" الإسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطنرحب د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بقرار مجلس العاصمة النرويجية "أوسلو" مقاطعة منتجات وخدمات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية والشركات العاملة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.