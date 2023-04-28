مع قرب الانتخابات الرئاسية.. أردوغان يلغى ظهوره لليوم الثالث على التوالي

رام الله - دنيا الوطنبعد إصابته بما وصفه المسؤولون بأنه "عدوى معوية"، ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهوره في الانتخابات لليوم الثالث، الجمعة.وأصيب أردوغان بالإعياء خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء الماضي، قبل أن يؤكد وزير الصحة فخر الدين قوجة في وقت لاحق بأن أردوغان أصيب بـ "عدوى معدية معوية"، ثم تم إلغاء التجمعات الانتخابية التي كان من المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس.وبدا الرئيس التركي الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثالثة في انتخابات 14 آيار/مايو في تركيا، شاحبًا، أمس الخميس، عندما افتتح محطة للطاقة النووية عبر الفيديو في أول ظهور علني له منذ مرضه.وكان من المقرر أن يظهر في افتتاح جسر وتجمع سياسي في مدينة أضنة الجنوبية، لكن جدوله تغير ليُظهر أنه سيحضر حفل الافتتاح عبر رابط الفيديو، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدمًا طفيفًا لمنافس أردوغان الرئيسي وسط التباطؤ الاقتصادي وزلزال شباط/فبراير، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.