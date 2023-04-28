شؤون فلسطينية

الخارجية: اكتمال وصول المجموعة الأولى من أبناء الجالية الفلسطينية في السودان إلى جدة

الخارجية: اكتمال وصول المجموعة الأولى من أبناء الجالية الفلسطينية في السودان إلى جدة
الجالية الفلسطينية في السودان بعد وصولها إلى جدة
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك إن الدفعة الثانية من طلبتنا والمواطنين الذين غادروا بورتسودان، وتضم العدد الأكبر من طلبتنا العسكريين بإشراف الملحق العسكري الفلسطيني، وصلت اليوم الجمعة إلى جدة، بواسطة البواخر السعودية.

وأضاف الديك، في بيان صحفي، أنه كان في استقبال الدفعة الثانية القنصل العام لدولة فلسطين في جدة السفير محمود الأسدي، حيث ستلتحق بالمجموعة الأولى ليكتمل وصولها بما مجموعه 68 مواطنا وطالباً. 

وتابع أن مجموعة أخرى من مواطنينا تتكون من 64 مواطنا جميعهم أسر فلسطينية غادرت قبل قليل أيضا بورتسودان على البواخر السعودية في طريقها إلى جدة، متمنيا السلامة لأبناء شعبنا أينما كانوا.

أخبار ذات صلة

البرغوثي يرحب بقرار مدينة أوسلو مقاطعة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية

البرغوثي يرحب بقرار مدينة أوسلو مقاطعة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية

لليوم الـ 83 على التوالي.. الأسير عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

لليوم الـ 83 على التوالي.. الأسير عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

الخارجية: اكتمال وصول المجموعة الأولى من أبناء الجالية الفلسطينية في السودان إلى جدة

الخارجية: اكتمال وصول المجموعة الأولى من أبناء الجالية الفلسطينية في السودان إلى جدة

إصابة عدد من المواطنين واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها

إصابة عدد من المواطنين واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها

الشرطة تلقي القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس

الشرطة تلقي القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس

صحيفة تكشف عن خطوة غير مسبوقة بشأن شرعنة بؤر استيطانية بالضفة

صحيفة تكشف عن خطوة غير مسبوقة بشأن شرعنة بؤر استيطانية بالضفة

المبادرة الوطنية تستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية &quot;المشينة&quot;

المبادرة الوطنية تستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "المشينة"

المكتب التنفيذي لمفوض عام أونروا يصدر بياناً بشأن إضراب العاملين ورواتب الموظفين

المكتب التنفيذي لمفوض عام أونروا يصدر بياناً بشأن إضراب العاملين ورواتب الموظفين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرغوثي يرحب بقرار مدينة أوسلو مقاطعة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية

البرغوثي يرحب بقرار مدينة أوسلو مقاطعة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية

أعداد كبيرة من المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أعداد كبيرة من المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

كيف جاءت أسعار المنتجات الزراعية في أسواق القطاع اليوم؟

كيف جاءت أسعار المنتجات الزراعية في أسواق القطاع اليوم؟

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طقس فلسطين: منخفض جوي يضرب البلاد السبت

طقس فلسطين: منخفض جوي يضرب البلاد السبت

التعاون الإسلامي تعبر عن استيائها من تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول إسرائيل

التعاون الإسلامي تعبر عن استيائها من تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول إسرائيل

الاحتلال يحول الأسير محمود عياد من مخيم الدهيشة للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول الأسير محمود عياد من مخيم الدهيشة للاعتقال الإداري

الداخلية بغزة تعقب على حادث انهيار سور بناية سكنية جنوب المدينة

الداخلية بغزة تعقب على حادث انهيار سور بناية سكنية جنوب المدينة

منوعات

إليسا تعلن رسمياً عدم إتمام عقدها مع شركة روتانا

إليسا تعلن رسمياً عدم إتمام عقدها مع شركة روتانا

صور.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بإطلالة جذابة

صور.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها بإطلالة جذابة

جينيفر لوبيز تثير الجدل بعد ظهورها بالحجاب

جينيفر لوبيز تثير الجدل بعد ظهورها بالحجاب

تفاصيل حفل أنغام في الإمارات وأسعار التذاكر

تفاصيل حفل أنغام في الإمارات وأسعار التذاكر

أول رد رسمي مصري على أزمة فيلم &quot;الملكة كليوباترا&quot;

أول رد رسمي مصري على أزمة فيلم "الملكة كليوباترا"

ديمة بياعة تكشف تجربة ابنها من تيم حسن مع مرض لا علاج له

ديمة بياعة تكشف تجربة ابنها من تيم حسن مع مرض لا علاج له

بعد ظهورها الأخير.. جدل حول حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

بعد ظهورها الأخير.. جدل حول حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

إليسا تستعد لطرح فيلم وثائقي بالتعاون مع منصة نتفليكس

إليسا تستعد لطرح فيلم وثائقي بالتعاون مع منصة نتفليكس

عربي

المغرب: إيقاف نائب ووزير سابق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد

المغرب: إيقاف نائب ووزير سابق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد

اتصالات مكثفة مع البرهان لإنهاء الأزمة في السودان

اتصالات مكثفة مع البرهان لإنهاء الأزمة في السودان

مدتها 72 ساعة.. الجيش والدعم السريع يوافقان على هدنة جديدة في السودان

مدتها 72 ساعة.. الجيش والدعم السريع يوافقان على هدنة جديدة في السودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأزمة بالسودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأزمة بالسودان