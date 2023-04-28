إصابة عدد من المواطنين واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها

أفادت مستشفى ابن سينا، اليوم الجمعة، بإصابة طفل بشظية في منطقة اليد والظهر، جرّاء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.





كما أفادت إذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية، بأن مواطنيْن أصيبا برصاص قوات الاحتلال، فيما اعتقلت أربعة شبان خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، قبل أن تفرج عن ثلاثة منهم.



ووفق مصادر محلية، فإن أكثر من 30 آلية عسكرية دخلت من حاجز "سالم"، واتجهت نحو مخيم جنين.





وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في مدينة ومخيم جنين، وأن دوي انفجارات كبيرة سمع في المخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وأكد المصادر انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالمخيم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، قالت إن قوات خاصة اقتحمت جنين بزعم إحباط محاولات مجموعة فلسطينية مسلحة، كانت تنوي تنفيذ عملية. وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، قالت إن قوات خاصة اقتحمت جنين بزعم إحباط محاولات مجموعة فلسطينية مسلحة، كانت تنوي تنفيذ عملية.

رام الله - دنيا الوطن