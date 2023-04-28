شؤون فلسطينية

الشرطة تلقي القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس

الشرطة تلقي القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس
الشرطة تلقي القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
ألقت المباحث العامة القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو المسلح الذي حدث أول أمس على فرع أحد البنوك في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد عمليات بحث وتحرٍ ومتابعة حثيثة من قبل فرع المباحث المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس ومركز عقربا تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتتم عملية متابعتهم للقبض عليهم  وفجر اليوم  تم رصد المشتبه فيه الرئيسي حيث تم القبض عليه وبعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة توجهت قوة لمنزله وبتفتيشه ضبطت قطعة سلاح استخدمت في الجريمة ومبلغاً مالياً من المسروقات.

وأكد ارزيقات، بانه تم توقيف الشخص المشتبه فيه والتحرز على قطعة السلاح والمبلغ المالي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً، ولا تزال عملية المتابعة مستمرة لباقي الأشخاص المشاركين في الجريمة.

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