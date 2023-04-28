صحيفة تكشف عن خطوة غير مسبوقة بشأن شرعنة بؤر استيطانية بالضفة





يشار إلى أن حكومة الاحتلال، ووفق ما جاء في البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ في مصر في الـ 19 من آذار/مارس الماضي، أعلنت التزامها بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.



كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن خطوة "غير مسبوقة" سيتم اتخاذها خلال أسابيع قليلة، بشأن شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية.وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إنه من المتوقع وفي خطوة "غير مسبوقة"، البدء بإجراءات لشرعنة ما لا يقل عن 70 بؤرة استيطانية إضافية في الضفة الغربية، في غضون أسابيع قليلة.وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، بأنه "سيتم نشر قائمة البؤر في غضون أربعة إلى ستة أسابيع".