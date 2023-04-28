شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية تستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "المشينة"

المبادرة الوطنية تستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "المشينة"
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دار لاين
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التصريحات "المشينة، وعديمة الحساسية، والمضللة" التي تضمنتها تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون داير لاين، لإسرائيل.

وقالت المبادرة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن تفوهات فون دير لين التي تحدثت عن تحويل "الصحراء إلى أرض مزدهرة" عبرت عن انحياز مخزي وتبني مطلق للرواية الإسرائيلية الكاذبة حول النكبة وما جرى لفلسطين وشعبها على يد الحركة الصهيونية في عام 1948 من مجازر وحشية وتدمير لأكثر 520 قرية وبلدة فلسطينية و من تطهير عرقي أدى لتهجير 70% من الشعب الفلسطيني يمثلون اليوم سبعة ملايين لاجئ محرومين من حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين. 

وقالت: إن وصف فون ديرلاين لإسرائيل بالديمقراطية يتجاهل كونها صاحبة أطول احتلال في التاريخ الحديث و طابعها العنصري البغيض الذي يتجسد في أسوأ نظام أبرتهايد عنصري في تاريخ البشرية  أفرز حكومة فاشية يتربع على سدتها فاشيون مثل بين غفير وسموتريتش. 

وأضافت المبادرة الوطنية أن "تصريحات فون دير لاين تمثل تمجيداً لنظام الاحتلال و"أبرتهايد" والعنصرية وفي الوقت الذي تتباكى فيه على القانون الدولي وحقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم".

وقالت: إن السياسات الاستعمارية الدولية جعلت الشعب الفلسطيني ضحية تدفع ثمن ما ارتكب من جرائم اللاسامية والهولوكوست في أوروبا نفسها.

وأضافت المبادرة في بيانها، أن تصريحات فون دير لاين تتعارض وتتناقض مع الالتزامات المعلنة للاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ومناهضة الاحتلال والعنصرية البغيضة. 

وطالبت المبادرة الاتحاد الأوروبي بسحب تصريحات فون دير لاين والاعتذار الفوري عنها للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن صدورها.

أخبار ذات صلة

الشرطة تلقي القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس

الشرطة تلقي القبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة السطو في نابلس

صحيفة تكشف عن خطوة غير مسبوقة بشأن شرعنة بؤر استيطانية بالضفة

صحيفة تكشف عن خطوة غير مسبوقة بشأن شرعنة بؤر استيطانية بالضفة

المبادرة الوطنية تستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية &quot;المشينة&quot;

المبادرة الوطنية تستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "المشينة"

المكتب التنفيذي لمفوض عام أونروا يصدر بياناً بشأن إضراب العاملين ورواتب الموظفين

المكتب التنفيذي لمفوض عام أونروا يصدر بياناً بشأن إضراب العاملين ورواتب الموظفين

أعداد كبيرة من المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أعداد كبيرة من المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

كيف جاءت أسعار المنتجات الزراعية في أسواق القطاع اليوم؟

كيف جاءت أسعار المنتجات الزراعية في أسواق القطاع اليوم؟

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

هيئة التقاعد الفلسطينية تُصدر بياناً بشأن قرارات المحاكم في غزة

هيئة التقاعد الفلسطينية تُصدر بياناً بشأن قرارات المحاكم في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أعداد كبيرة من المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أعداد كبيرة من المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تعبر عن استيائها من تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول إسرائيل

التعاون الإسلامي تعبر عن استيائها من تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول إسرائيل

الاحتلال يحول الأسير محمود عياد من مخيم الدهيشة للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول الأسير محمود عياد من مخيم الدهيشة للاعتقال الإداري

الداخلية بغزة تعقب على حادث انهيار سور بناية سكنية جنوب المدينة

الداخلية بغزة تعقب على حادث انهيار سور بناية سكنية جنوب المدينة

دعوات لتكثيف الرباط بـ&quot;باب الرحمة&quot; وإحياء الفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي

دعوات لتكثيف الرباط بـ"باب الرحمة" وإحياء الفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي

القبض على المشتبه به بجريمة القتل الأخيرة في الخليل

القبض على المشتبه به بجريمة القتل الأخيرة في الخليل

كتائب القسام تعلن وقف استقبال التبرعات المالية بعملة البيتكوين الرقمية

كتائب القسام تعلن وقف استقبال التبرعات المالية بعملة البيتكوين الرقمية

نادي الأسير: الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير خضر عدنان

نادي الأسير: الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير خضر عدنان

منوعات

أول رد رسمي مصري على أزمة فيلم &quot;الملكة كليوباترا&quot;

أول رد رسمي مصري على أزمة فيلم "الملكة كليوباترا"

ديمة بياعة تكشف تجربة ابنها من تيم حسن مع مرض لا علاج له

ديمة بياعة تكشف تجربة ابنها من تيم حسن مع مرض لا علاج له

بعد ظهورها الأخير.. جدل حول حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

بعد ظهورها الأخير.. جدل حول حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

إليسا تستعد لطرح فيلم وثائقي بالتعاون مع منصة نتفليكس

إليسا تستعد لطرح فيلم وثائقي بالتعاون مع منصة نتفليكس

كيف احتفلت فيفي عبده بذكرى ميلادها؟

كيف احتفلت فيفي عبده بذكرى ميلادها؟

طبيب محمد قنوع يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

طبيب محمد قنوع يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

شاهد: سعد لمجرد من داخل المطبخ يرقص ويطهو لعائلته

شاهد: سعد لمجرد من داخل المطبخ يرقص ويطهو لعائلته

فيديوهات وصور تكشف خيانة زوج نسليهان أتاغول لها

فيديوهات وصور تكشف خيانة زوج نسليهان أتاغول لها

عربي

المغرب: إيقاف نائب ووزير سابق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد

المغرب: إيقاف نائب ووزير سابق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد

مدتها 72 ساعة.. الجيش والدعم السريع يوافقان على هدنة جديدة في السودان

مدتها 72 ساعة.. الجيش والدعم السريع يوافقان على هدنة جديدة في السودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأزمة بالسودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأزمة بالسودان

سوريا تعلن عدد ضحاياها إثر اشتباكات السودان

سوريا تعلن عدد ضحاياها إثر اشتباكات السودان