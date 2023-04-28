المبادرة الوطنية تستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "المشينة"





وأضافت المبادرة الوطنية أن "تصريحات فون دير لاين تمثل تمجيداً لنظام الاحتلال و"أبرتهايد" والعنصرية وفي الوقت الذي تتباكى فيه على القانون الدولي وحقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم".



وقالت: إن السياسات الاستعمارية الدولية جعلت الشعب الفلسطيني ضحية تدفع ثمن ما ارتكب من جرائم اللاسامية والهولوكوست في أوروبا نفسها.



وأضافت المبادرة في بيانها، أن تصريحات فون دير لاين تتعارض وتتناقض مع الالتزامات المعلنة للاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ومناهضة الاحتلال والعنصرية البغيضة.



وطالبت المبادرة الاتحاد الأوروبي بسحب تصريحات فون دير لاين والاعتذار الفوري عنها للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن صدورها.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التصريحات "المشينة، وعديمة الحساسية، والمضللة" التي تضمنتها تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون داير لاين، لإسرائيل.وقالت المبادرة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن تفوهات فون دير لين التي تحدثت عن تحويل "الصحراء إلى أرض مزدهرة" عبرت عن انحياز مخزي وتبني مطلق للرواية الإسرائيلية الكاذبة حول النكبة وما جرى لفلسطين وشعبها على يد الحركة الصهيونية في عام 1948 من مجازر وحشية وتدمير لأكثر 520 قرية وبلدة فلسطينية و من تطهير عرقي أدى لتهجير 70% من الشعب الفلسطيني يمثلون اليوم سبعة ملايين لاجئ محرومين من حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين.وقالت: إن وصف فون ديرلاين لإسرائيل بالديمقراطية يتجاهل كونها صاحبة أطول احتلال في التاريخ الحديث و طابعها العنصري البغيض الذي يتجسد في أسوأ نظام أبرتهايد عنصري في تاريخ البشرية أفرز حكومة فاشية يتربع على سدتها فاشيون مثل بين غفير وسموتريتش.