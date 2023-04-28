المغرب: إيقاف نائب ووزير سابق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد



ويلاحق 5 أشخاص آخرين في القضية، دون أن يتم توقيفهم. وكل المتهمين موظفون في بلدية مدينة الفقيه بنصالح (وسط) التي يرأسها مبدع.



وأوضح الغلوسي أن القضية تتعلق على وجه الخصوص بشبهات "ارتشاء في منح صفقات عمومية"، تقدمت الجمعية بشكوى للتحقيق فيها العام 2020، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وتولى مبدع (69 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.



وعادت القضية إلى الواجهة مؤخرا بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد انتخاب مبدع رئيسا للجنة العدل في مجلس النواب، وهو منصب تقدم لاحقا باستقالته منه.





رام الله - دنيا الوطنأوقفت السلطات المغربية، يوم الخميس، نائباً ووزيراً سابقاً على ذمة التحقيق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد.وأفاد محمد الغلوسي محامي الوزير المغربي السابق محمد مبدع، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن قاضي التحقيق في الدار البيضاء "قرر إيداع 8 أشخاص السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم الوزير السابق مبدع (...) للتحقيق معهم في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".