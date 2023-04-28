صحيفة: الرئيس الإيراني يصل دمشق الأربعاء في زيارة "غير تقليدية"
يصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يرافقه عدد من الوزراء إلى دمشق، الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر يومين.
وتعد الزيارة هي الأولى لرئيس إيراني الى سوريا منذ اندلاع الثورة في البلاد عام 2011، وبعد زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في أيلول/سبتمبر 2010.
ووفق ما نقلته صحيفة (الأخبار) اللبنانية، فإن الدوائر المختصّة في البلدين تنهمك في التحضير لبرنامج الزيارة التي يُراد لها أن تكون احتفالية، وأن "تحمل إشارات على انتصار المحور الذي يضمّ البلدين، خصوصاً بعد توجّه دول عربية عديدة، على رأسها السعودية، للانفتاح على دمشق".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة قولها: إن الزيارة ستكون "استثنائية من حيث نتائجها"، إذ سيعلن خلالها "البدء في تنفيذ قرارات تتعلّق بإعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية عدة".
وأضافت أن الزيارة "لن تكون تقليدية، وستتخلّلها جولات ميدانية"، وأن "موضوع المقاومة والمحور سيكون حاضراً بقوة في برنامج الزيارة، مع ما يعنيه ذلك من رسائل حول جاهزية المحور وتكامل رؤيته وبرنامجه، بما يتجاوز الشقّ العسكري إلى الملفات الاقتصادية والتنموية".
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