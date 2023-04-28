صحيفة: الرئيس الإيراني يصل دمشق الأربعاء في زيارة "غير تقليدية"

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة قولها: إن الزيارة ستكون "استثنائية من حيث نتائجها"، إذ سيعلن خلالها "البدء في تنفيذ قرارات تتعلّق بإعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية عدة".





وأضافت أن الزيارة "لن تكون تقليدية، وستتخلّلها جولات ميدانية"، وأن "موضوع المقاومة والمحور سيكون حاضراً بقوة في برنامج الزيارة، مع ما يعنيه ذلك من رسائل حول جاهزية المحور وتكامل رؤيته وبرنامجه، بما يتجاوز الشقّ العسكري إلى الملفات الاقتصادية والتنموية".

