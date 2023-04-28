اتصالات مكثفة مع البرهان لإنهاء الأزمة في السودان

أجرت عدة جهات خلال الساعات القليلة الماضية، اتصالات هاتفية، مع رئيس مجلس السيادة، القائد العامة للقوات المسلحة في السودان، عبد الفتاح البرهان، في إطار المساعي العربية والدولية لحل الأزمة في البلاد.





وأكد الجميع الوقوف إلى جانب السودان في حل قضاياه وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ويشهد السودان منذ عدة أيام اشتباكات ومعارك مسلحة عنيفة بين قوات الجيش التي يقودها البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حمدتي"، أسفرت عن مقتل المئات وإصابات الآلاف بينهم عدد كبير من المدنيين.وجاءت الاتصالات المكثفة، من الآلية الرباعية (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد)، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.