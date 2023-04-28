شؤون فلسطينية

هيئة التقاعد الفلسطينية تُصدر بياناً بشأن قرارات المحاكم في غزة

هيئة التقاعد الفلسطينية تُصدر بياناً بشأن قرارات المحاكم في غزة
مجمع المحاكم في قطاع غزة - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة التقاعد الفلسطينية، يوم الخميس، بياناً بشأن قرارات المحاكم في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه في ظل القضايا المرفوعة على أموال واستثمارات هيئة التقاعد الفلسطينية في محاكم غزة والتهديد بالتنفيذ من قبل مجلس القضاء الأعلى في غزة بالقوة الجبرية بالحجز على أموال واستثمارات الهيئة في قطاع غزة بأحكام مخالفة لإحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات السارية المعمول بها في دولة فلسطين،
تؤكد الهيئة على التزامها بتطبيق أحكام القانون وحماية أموال الصندوق وصرف حقوق المنتفعين لديها وفق أحكام القانون الشرعية السارية في دولة فلسطين، وحقها في حماية أموال الصندوق التي تخص قطاع عريض من المتقاعدين والمشتركين.

وأضافت: حيث أن "القرارات الصادرة مؤخراً عن محاكم غزة بحق الهيئة هي جائرة ومخالفة لأحكام القوانين الفاعلة والمطبقة في دولة فلسطين، وما تتعرض له الهيئة منذ فترة لضغوطات وتهديدات كبيرة للحجز على الأموال المستثمرة في القطاع الأمر الذي يهدد على ديمومة استثمارات وأموال ومصالح الهيئة ومتقاعديها في القطاع والتأثير المباشر على قدرتها الاستمرار في تقديم الخدمات في غزة".

وبناءً على ما سبق، فإن هيئة التقاعد الفلسطينية تهيب بالجهات القضائية والمسؤولين عن تطبيق التهديدات في غزة بالعدول عن القرارات المخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والمساس بمصالح وأموال الهيئة ومتقاعديها، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرار هيئة التقاعد الفلسطينية إلى تعليق كافة خدماتها بكافة أشكالها في قطاع غزة.

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