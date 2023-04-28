شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: منخفض جوي يضرب البلاد السبت

طقس فلسطين: منخفض جوي يضرب البلاد السبت
طقس فلسطين يشهد منخفض جوي يؤثر على البلاد
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية تطورات طقس فلسطين لهذا الأسبوع، حيث يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام، حيث يكون الجو باردا نسبيا نهاراً وباردًا ليلا والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين هذه الليلة: فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت يكون طقس فلسطين كتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأحد يكون طقس فلسطين غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله امطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



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