الاحتلال يحول الأسير محمود عياد من مخيم الدهيشة للاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، أمرا بالاعتقال الإداري بحق الشاعر الفلسطيني وعضو رابطة الكُتّاب والأُدباء الفلسطينيين الأسير محمود عياد، من مخيم الدهيشة في بيت لحم.وأفادت مصادر عائلية أن محكمة الاحتلال أصدرت أمرًا عسكريًّا بتحويل الأسير عياد للاعتقال الإداري مدة 6 شهور قابلة للتجديد.واعتقلت قوات الاحتلال عياد بتاريخ 14/4/2023، بعد مداهمة منزله وتفتيشه ومصادرة أجهزة الهواتف وحاسوبه الخاص، ونقلته للتحقيق، ثم حولته للاعتقال الإداري.ويأتي اعتقال عيّاد بعد أقل من عام على حريته بعد اعتقال إداري سابق ظالم استمر 22 شهرا، وأمضى ما يزيد عن 10 أعوام في سجون الاحتلال.