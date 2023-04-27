مدتها 72 ساعة.. الجيش والدعم السريع يوافقان على هدنة جديدة في السودان

رام الله - دنيا الوطنوافق طرفا الصراع في السودان (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أميركية سعودية، فيما استبعدت واشنطن حدوث أي تحسن للوضع وناشدت مواطنيها مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.وقال الجيش في بيان له مساء اليوم الخميس "وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية"، وفق ما أفادت قناة (الجزيرة).وأوضح أن تجديد الهدنة جاء "بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأميركي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا".من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، تبدأ اعتبارًا من الساعة 12 مساء اليوم، وأكدت التزامها التام بشروط الهدنة الإنسانية "تقديرًا للظروف التي يمر بها شعبنا الكريم ولتسهيل اجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب".