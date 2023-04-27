دولي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على جهاز الأمن الفدرالي الروسي، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، بتهمة "باحتجاز غير قانوني لمواطنين أمريكيين".

واتهم مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية روسيا وإيران باستغلال المواطنين الأمريكيين المحتجزين "كأداة للضغط السياسي أو للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة"، مضيفا أن ذلك "يهدد استقرار المنظومة السياسية الدولية وكذلك أمن مواطني الولايات المتحدة وغيرهم في الخارج".

وفرضت الإدارة الأمريكية كذلك عقوبات شخصية على 4 قياديين في الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم رئيس جهاز الاستخبارات للحرس الثوري محمد كاظمي.

وتم فرض العقوبات بموجب مرسوم وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو الماضي، وهو ينص على إمكانية فرض العقوبات على "المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأمريكيين في الخارج".

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