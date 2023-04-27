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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأزمة بالسودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأزمة بالسودان
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه
رام الله - دنيا الوطن
أجرى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش وذلك لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد الجانبان خلال المكالمة أهمية التنسيق بينهما وذلك في إطار الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة. 


من جهة أخرى، شدد الجانبان علي ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف مسار العملية السلمية عبر الحوار والتفاوض.

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