الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأزمة بالسودان



وأكد الجانبان خلال المكالمة أهمية التنسيق بينهما وذلك في إطار الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة.





من جهة أخرى، شدد الجانبان علي ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف مسار العملية السلمية عبر الحوار والتفاوض.



رام الله - دنيا الوطنأجرى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش وذلك لبحث تطورات الأوضاع في السودان.