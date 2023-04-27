شؤون فلسطينية

القبض على المشتبه به بجريمة القتل الأخيرة في الخليل

القبض على المشتبه به بجريمة القتل الأخيرة في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز المباحث العامة في الخليل، مساء اليوم الخميس، تمكن من إلقاء القبض على المشتبه فيه بجريمة القتل التي وقعت قبل حوالي أسبوعين خلال شجار وقع ببلدة بيت أمر شمال المدينة.

وأوضح الناطق بإسم الشرطة لؤي ارزيقات، بأن بلدة بيت أمر قد شهدت بتاريخ 13/4/2023 شجاراً وقع بين عدد من المواطنين استخدم خلاله الأسلحة النارية وأدى لمقتل شاب يبلغ من العمر 19 عاماً نتيجة إصابته بعيار ناري في رأسه، حيث باشرت المباحث العامة في حينه إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.

وأضاف، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجريمة، فقد تمكنت المباحث العامة من القبض على المشتبه فيه وضبط سلاح الجريمة المستخدم بالواقعة، وما زال العمل مستمر لإحضار كافة المشاركين في الشجار.

وأكد التحفظ على المقبوض عليه وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.

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