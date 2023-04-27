كتائب القسام تعلن وقف استقبال التبرعات المالية بعملة البيتكوين الرقمية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الخميس، وقف استقبال التبرعات المالية من خلال عملة البيتكوين الرقمية.وقالت الكتائب في بيان لها "تتقدم كتائب الشهيد عز الدين القسام من جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بخالص الشكر والتقدير؛ على دعمهم المادي المتواصل للمقاومة الفلسطينية ووقوفهم إلى جانبها في مختلف المراحل، ونسأل الله أن يجعل جهادهم بمالهم في موازين حسناتهم وأن يعظم لهم الأجور".وأصافت "في هذا الإطار تعلن كتائب القسام عن وقف استقبال التبرعات المالية من خلال عملة البيتكوين الرقمية؛ حرصاً منها على سلامة المتبرعين وعدم تعرضهم لأي ضرر لا سيما في ظل اشتداد الملاحقة ومضاعفة الجهد المعادي ضد كل من يحاول دعم المقاومة من خلال هذه العملة، فيما ندعوهم لاستمرار التبرع للقسام بمختلف الطرق المتاحة"