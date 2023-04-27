نادي الأسير: الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنأكد نادي الأسير، مساء اليوم الخميس أن المحكمة العسكرية الإسرائيلي في (عوفر) أرجأت إعطاء قرارها على الاستئناف الذي قدمه محامي الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 82 على التوالي للمطالبة بالإفراج عنه، حتّى يوم الأحد المقبل.‏وأشار نادي الأسير إلى أن زوجة خضر عدنان تعتصم في قاعة المحكمة حتى الآن مطالبة برؤية زوجها، عبر شاشة الفيديو كونفرنس كما في جلسات المحاكم السابقة وتتذرع المحكمة أن هناك عطل في شبكة الاتصال، علمًا أن إدارة السجون ترفض السماح لعائلته بزيارته حتى اليوم.ويأتي قرار الاحتلال رغم الخطورة البالغة التي وصل لها، حيث يقبع حتى اليوم بحسب المعلومات المتوفر في "عيادة سجن الرملة".