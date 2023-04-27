شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: منخفض جوي قادم خلال الأيام المقبلة

طقس فلسطين: منخفض جوي قادم خلال الأيام المقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، توقعات أحوال الطقس بدءاً من هذه الليلة وحتى الأحد المقبل، حيث أظهرت وجود منخفض جوي يضرب البلاد خلال تلك الأيام.

وقالت الأرصاد إن الطقس لهذه الليلة سيكون غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت ان طقس فلسطين ليوم غد الجمعة سيكون غائمًا جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، حيث يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً وباردًا والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن طقس فلسطين ليوم السبت القادم سيتأثر بكتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على فلسطين لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ولفتت إلى ان طقس فلسطين ليوم الأحد القادم سيكون غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله امطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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