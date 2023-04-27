اشتية يؤكد: جهود واتصالات لرفع الحصار المفروض على أريحا

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، بذل كافة الجهود والاتصالات من أجل رفع الحصار المفروض عن مدينة أريحا لليوم السادس على التوالي، ووقف الاقتحامات المتكررة لمخيم عقبة جبر، وتقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز صمود أهلنا فيها.جاء ذلك خلال استقبال اشتية في مكتبه برام الله، محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم عقبة جبر جمال عوضات، للاطلاع على أوضاع المحافظة، في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الاحتلال عليها، والاقتحامات المتكررة للمخيم.